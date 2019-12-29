 بالفيديو.. اللقطات الأولى للهجوم على حفل تخرج عسكريين في اليمن - بوابة الشروق
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بالفيديو.. اللقطات الأولى للهجوم على حفل تخرج عسكريين في اليمن

نور رشوان
نشر فى : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 11:05 ص | آخر تحديث : الأحد 29 ديسمبر 2019 - 11:07 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من حادث الهجوم على حفل التخرج العسكري باليمن.

ولقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات، صباح الأحد، في هجوم صاروخي على حفل تخرج لعسكريين في الضالع باليمن.

 

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