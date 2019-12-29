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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من حادث الهجوم على حفل التخرج العسكري باليمن.
ولقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات، صباح الأحد، في هجوم صاروخي على حفل تخرج لعسكريين في الضالع باليمن.
الصور الأولى للانفجار الذي استهدف عرضا عسكريا للقوات الجنوبية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن التفاصيل:https://t.co/TFMWhCyA2g#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو #اليمن#RT_Arabic pic.twitter.com/cisaUmnKtR
— RT Arabic (@RTarabic) December 29, 2019
الصور الأولى للانفجار الذي استهدف عرضا عسكريا للقوات الجنوبية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن التفاصيل:https://t.co/TFMWhCyA2g#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو #اليمن#RT_Arabic pic.twitter.com/cisaUmnKtR