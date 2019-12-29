عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من حادث الهجوم على حفل التخرج العسكري باليمن.

ولقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات، صباح الأحد، في هجوم صاروخي على حفل تخرج لعسكريين في الضالع باليمن.