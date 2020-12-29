رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية القمة الخليجية المقرر عقدها بالسعودية

أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أهمية القمة الخليجية المقبلة التي ستعقد في المملكة العربية السعودية في شهر يناير المقبل في تعزيز التعاون والحوار الخليجي.



وأعرب عادل العسومي في بيان صحفي اليوم عن دعم البرلمان العربي التام لكل جهود التعاون العربي الإقليمية والثنائية، والتي تمثل بلاشك قيمة مُضافة لمسيرة العمل العربي المشترك في منظومته الأوسع والأشمل، مُعرباً عن تمنياته المخلصة بنجاح القمة الخليجية المقبلة في تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية في العيش في أمن وتنمية واستقرار.



وقال العسومي أن انعقاد هذه القمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة الخليج والعالم أجمع بسبب التحديات غير المسبوقة التي تفرضها جائحة كورونا، يعكس الأهمية الكبيرة التي يُوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجلس، كما تعكس العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع بينه وبين وإخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي.



وأشاد بالدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين في الحفاظ على كيان مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مسيرته التكاملية في كافة المجالات، وهو ما يُمثل امتداداً للدور التاريخي الراسخ للمملكة العربية السعودية في دعم مسيرة المجلس على مدار الأربعة عقود الماضية منذ إنشائه، ككيانٍ فاعلٍ في منظومة العمل الخليجي المشترك.



وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مسيرة التكامل الخليجي والجهود المُخلصة التي يقوم بها في هذا الشأن، تمثل صمام أمان لمجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من رؤيته لثقل الكيان الخليجي ودوره الإقليمي والدولي في عالم أصبحت فيه التكتلات الإقليمية هي الفاعل الرئيسي على المستوى العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في الرؤية الشاملة والطموحة لتحقيق التكامل الخليجي التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين خلال العام الأول من توليه مقاليد الحكم، والتي تبناها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي استضافتها الرياض في ديسمبر 2015.