الخارجية السودانية: الخرطوم وطهران تتفقان على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين

التقى وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض، اليوم السبت، بطهران، بالقائم بأعمال وزير الخارجية الايراني، علي باقري، حيث نقل له تعزية رئيس مجلس السيادة والحكومة السودانية والشعب السوداني في وفاة الرئيس الايراني ابراھيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللھيان و مرافقيهما في حادث تحطم مروحية الاسبوع الماضي.



وأكد الوزير تضامن السودان حكومة وشعبا مع الحكومة والشعب الايراني الشقيق في ھذا الحادث الأليم بفقدان ايران لرئيسھا وأحد قادتھا الذين تميزوا بالحكمة والدراية، ووزير خارجيتها المقتدر، وعبر عن ثقته في ان ايران ستتجاوز ھذه الفاجعة سريعا باستنادھا على مؤسساتھا الراسخة والعريقة، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".



من جانبه، عبر علي باقري عن شكرھ العميق لما وجده من دعم ومساندة قوية إثر ھذا الحدث الاليم من القيادة السودانية عبر برقيات التعزية التي حملت كلمات مؤثرة تعبر عن روح التضامن والاخاء، وكذلك من خلال زيارة وزير الخارجية الحالية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتبث الطمأنينة في نفوس الايرانيين.



و عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل انطلاق التعاون بين البلدين بقوة في شتى المجالات، وذلك بعيد استئناف العلاقات الدبلوماسية بينھما مؤخرا وشروعھما في فتح السفارتين مجددا،

وتم الاتفاق على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين بقيادة سفيري كل منهما لدي الآخر للمساھمة في دفع العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة الى اعلى المستويات.