عمرو الليثي يستضيف سليم سحاب وابنته في واحد من الناس ليلة رأس السنة

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في احتفالية فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" بمناسبة العام الجديد وتذاع علي جزأين السبت ليلة رأس السنة، والأحد أول أيام العام الجديد.

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي فى ليلة رأس السنة نخبة من النجوم لأول مرة بحضور مجموعة كبيرة من جمهور ومشاهدي برنامج واحد من الناس.

والبداية مع النجم عمر كمال ويغني باقة من أجمل أغانيه ومفاجأة للجمهور بمناسبة العام الجديد.

وتحل المطربة هدي ضيفة في احتفالية رأس السنة وتشدو بأجمل أغانيها ومنها "بين نارين، واندهلي حد كبير أكلمه، وأغنية بيقولولي توبي للراحلة صباح.

ولقاء مع "مارين" العازف الشهير علي الطبلة، والذى حققت موهبته مشاهدات بالملايين علي السوشيال ميديا، والختام مع فقرة أغرب من الخيال مع الساحر عزام.

والجزء الثاني من الاحتفالية يوم الأحد أول أيام العام الجديد ولقاء مع الموسيقار الكبير سليم سحاب وابنته المطربة سارة سليم سحاب.

وتشدو سارة بأجمل أغانيها ومنها، الليلة عيد ..الليلة ليلة عيد، نسم علينا الهوا، قد العيون السود بحبك، كما يتحدث الموسيقار الكبير سليم سحاب عن المواهب الفنية فى مصر ودور الأوبرا فى اكتشافها.