أرتيتا يؤكد اقتراب عودة ساكا ويحذّر من صعوبة مواجهة سندرلاند

تحدث المدير الفني لنادي أرسنال، ميكيل أرتيتا، إلى وسائل الإعلام قبل المواجهة المرتقبة أمام سندرلاند، المقررة هذا الأسبوع على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن فريقه ينتظر اختبارًا صعبًا أمام منافس عنيد رغم سعي «المدفعجية» لتحقيق فوزهم الرابع تواليًا في جميع المسابقات.

ويدخل أرسنال المباراة وهو يتمتع بسجل قوي على ملعبه، حيث لم يتعرض لأي خسارة في 43 مباراة متتالية بالدوري أمام الفرق الصاعدة حديثًا، وهو رقم يسعى لمواصلته أمام فريق سندرلاند، الذي يقدّم موسمًا لافتًا منذ عودته إلى البريميرليج.

وحول الحديث المتزايد عن الصراع على لقب الدوري وإمكانية توسيع الفارق في الصدارة، قلّل أرتيتا من أهمية تلك النقاشات، مؤكدًا أن تركيز الفريق منصب بالكامل على المباريات المقبلة، وقال إن أرسنال لا يملك الوقت للانشغال بتلك الأمور، مشددًا على أن الهدف الوحيد هو الفوز والتطور المستمر، مع اعترافه بصعوبة المواجهة أمام فريق يملك شخصية واضحة داخل الملعب.

وفيما يتعلق بالحالة الطبية للاعبين، كشف مدرب أرسنال عن تطورات إيجابية تخص النجم بوكايو ساكا، مؤكدًا أن إصابته في الورك تحسنت بشكل ملحوظ، وأنه من المتوقع عودته إلى صفوف الفريق «قريبًا جدًا».

كما أوضح أن القائد مارتن أوديجارد بات على بُعد أيام قليلة من الجاهزية الكاملة، في حين أكد أن يوريان تيمبر جاهز للمشاركة في مباراة نهاية الأسبوع.

وتطرق أرتيتا إلى حالة اللاعب الشاب ماكس داومان، مشيرًا إلى أنه لم يشارك بعد في التدريبات الجماعية، وأنه لا يزال بحاجة إلى عدة أسابيع قبل العودة.

وفي المقابل، أعلن غياب ميكيل ميرينو لفترة طويلة، مؤكدًا أن اللاعب سيبتعد عن الملاعب لعدة أشهر بسبب الإصابة، لكنه شدد على أهمية دعمه وإبقائه قريبًا من الفريق نظرًا لما يملكه من قيمة فنية ومعنوية.

وفي ختام حديثه، حذّر أرتيتا من الاستهانة بسندرلاند، مشيرًا إلى أن الفريق يتمتع بروح تنافسية عالية ولاعبين مميزين، إضافة إلى تنظيم فني واضح وهوية ثابتة، معتبرًا أن المباراة ستكون معقدة وتتطلب أقصى درجات التركيز من لاعبيه، خاصة أن سندرلاند يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على أرسنال وتشيلسي في موسم واحد بعد صعوده حديثًا إلى الدوري الممتاز.