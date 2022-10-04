 كاسا بيا يعبر بورتيمونينسي بثنائية في الوقت القاتل بالدوري البرتغالي - بوابة الشروق
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كاسا بيا يعبر بورتيمونينسي بثنائية في الوقت القاتل بالدوري البرتغالي

د ب أ
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 1:30 ص | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 1:30 ص

حافظ فريق كاسا بيا على نتائجه الجيدة في بطولة الدوري البرتغالي هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / 1 على مضيفه بورتيمونينسي، مساء الأربعاء، في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد كاسا بيا، الذي حقق انتصاره الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي، والثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، إلى 26 نقطة في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد بورتيمونينسي، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات وتعادل وحيد، عند 19 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم أنجيلو نيتو لمصلحة كاسا بيا في الدقيقة 31، لكن سرعان ما تعادل لوكينيا كانتيرو لبورتيمونينسي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1، انتزع كاسا بيا النقاط الثلاث، بعدما أحرز لاعبه كلايتون سيلفا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.


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