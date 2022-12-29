أعلن مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي اليوم الخميس نمو الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
كان المحللون يتوقعون انكماش الناتج الصناعي بنسبة 8ر0% بعد انكماشه بنسبة 5ر3% خلال الشهر السابق.
وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تراجعا بنسبة 7ر3% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 4% بعد تراجعه بنسبة 2ر1% سنويا خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر إنتاج الصناعة المجمع خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% شهريا و6ر0% سنويا بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وارتفع مؤشر إنتاج قطاع التصنيع بنسبة 5ر0% شهريا وتراجع بنسبة 8ر3% سنويا خلال الشهر الماضي، في حين ترجع مؤشر تسليمات قطاع التصنيع بنسبة 4ر2% شهريا و2ر4% سنويا،وارتفع مؤشر مخزون القطاع بنسبة 4ر1% شهريا و1ر6% سنويا.
في المقابل ترجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 6ر0% شهريا ولكنه ارتفع بنسبة 6ر2% سنويا. وتراجع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 8ر1% شهريا وبنسبة 2ر2% سنويا.