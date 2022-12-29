صندوق التنمية الثقافية يعلن تمديد موعد التقدم لمبادرة صنايعية مصر

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة هاني أبو الحسن عن مد فترة التقدم للدفعة الرابعة من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، وذلك بناءً على توصيات لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في التقدم للمبادرة، وذلك حتى 15يناير 2023، عبر الرابط الإلكتروني: https://www.cdf.gov.eg/?q=node/17348

وتضمنت قرارات لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة، إضافة خمس حرف جديدة بالمبادرة، وهي "فانون رمضان، الزجاج المنفوخ،الأويما، الجريد، التلي" بالإضافة إلى حرف "الخزف، أشغال النحاس، الحلي، الخيامية، التطعيم بالصدف والقشرة"، مع مد الفترة الدراسة بالمنحةلتكون 10 أشهر، مع إتاحة التدريب بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج،الأقصر.

يذكر أن لجنة اختيار المتقدمين للدفعة الرابعة من المبادرة، تشكلت برئاسة أشرف رضا الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ومدير مجمع الفنون بجامعة حلوان، وعضوية كل من وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، نهلة إمام مستشارة وزيرة الثقافة لشئون التراث غير المادي، الفنان التشكيلي سامح إسماعيل، هنا إبراهيم استشاري تطوير الحرف التقليدية، نجوى مهدي فنانة الحلي، المهندس أدهم نديم المتخصص في الصناعات التراثية، الكاتبة سوسن مراد رئيس تحرير مجلة البيت، الكاتب الصحفي يسرى الفخراني، والفنان هيثم هداية المشرف على مركز الحرف التقليدية بالفسطاط.