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استقبل أهالي قرية منشأة عرب أبو ذكري التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، المنشد يحيى نادي الفائز بلقب منشد الشارقة في دولة الإمارات وحصوله على المركز الاول.

وتجمع العشرات من أهل القرية والقرى المجاورة بمدخل القرية لاستقبال ابن قريتهم عقب عودته اليوم من الإمارات.

بالطبل والزغاريد وصوره وأعلام مصر، استقبل الأهالي ابن قريتهم يحيى نادي وسط حالة من الفرحة لحصوله على اللقب.

كما أقام الأهالي صوانا كبيرا مليئا بالأضواء، وجلس الجميع للاستماع إلى منشد القرية والذي ردد العديد من التواشيح والابتهالات الدينية.

وشارك في مسابقة منشد الشارقة، عدد من العديد من الدول العربية وتمكن يحيى النادي ابن المنوفية من اقتناص اللقب لتكون مصر هي الفائزة في مسابقة منشد الشارقة.