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أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لشارع الأهرام فى المسافة المحصورة بين شارعي ناصر الثورة وأحمد لطفى السيد، فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة، لمدة يوم واحد فقط، وذلك الجمعة القادم، على أن يكون العمل من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا.

وأوضحت المحافظة، فى بيان اليوم، أن سبب الغلق هو إجراء قطع عرضى بشارع الأهرام، لقيام حي العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بصيانة خط مياه الشرب لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وتنفيذها على أكمل وجه.

وأضاف المحافظ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، ستجري تحويلة مرورية لتسير حركة سير السيارات الآتية:

1) حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب في استكمال السير بشارع الأهرام، تقوم بالدخول يميناً لشارع ناصر الثورة وصولاً لشارع الملك فيصل.

2) السير بشارع الملك فيصل حتى فتحة الدوران المواجهة لكلية التربية الرياضية ثم الدوران والعودة مرة أخرى واستكمال السير بشارع فيصل حتى فتحة الدوران الكائنة أمام شركة المطاحن، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع الملك فيصل حتى شارع أحمد لطفى السيد لشارع الأهرام مرة أخرى عقب تجاوز الأعمال.

وأشارت المحافظة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.