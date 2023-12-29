قال المتحدث باسم حركة فتح، حسن حمايل، إن خسائر الشعب الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت نكبة 1948 ونكسة 1967.

وأضاف خلال تصريحات لـ «العربية» أن إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على الضفة الغربية والسلطة الوطنية الفلسطينية؛ ليس جديدا، موضحا أن الحرب على الضفة بدأت منذ حكومة بيني غانتس منذ سنوات.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 550 شهيدا بالضفة الغربية خلال المواجهات مع جيش الاحتلال منذ بدء العدوان، لافتا إلى مصادرة محال الصرافة داخل مدينة رام الله ومصادرة عشرات الملايين.

وأوضح أن حكومة الاحتلال تتبنى مخططا واضحا ينتهج ترحيل الشعب الفلسطيني، قائلا: «والله لو تحولت كل البيوت إلى مقابر لنا؛ فلن نخرج من فلسطين، لن نخرج منها إذا حملونا جثثا وقاموا برمينا».

وأضاف أن مزاعم الاحتلال الكاذبة بشأن استهدافه القضاء على حماس؛ مجرد شعارات لن تحقق رغم الدعم المادي والعسكري الأمريكي والغربي لحكومة الاحتلال، موضحا أن اعتقاد الاحتلال بشأن تحقيق العمليات العسكرية الأمن لإسرائيل؛ تخيلات واهية.

ونوه إلى تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه التاريخية، قائلا: «نحن مرتبطون بأرضنا ارتباطا عقائديا مسلمين ومسيحيين؛ لن نرحل عن هذه الأرض لو حرقونا».