السيطرة على حريق هائل بمركب صيد بمدينة طور سيناء

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شب حريق هائل في مركب صيد بالقرب من منطقة قزق الكيلاني بمدينة طور سيناء، مساء اليوم الجمعة، والتهمت النيران جميع أجزاء المركب دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا يفيد نشوب حريق في مركب صيد اسمه "الأميرة ابتسام" قبالة قزق الكيلاني بمدينة طور سيناء نتيجة ماس كهربائي.

ودفعت قوات الدفاع المدني والحريق ب4 سيارات مطافئ إلى موقع الحادث، واستطاعت إخماد الحريق قبل امتداد السنة اللهب إلى المراكب الأخرى.

وقال شهود عيان، إن المركب اشتعل فجأة خلال رسوه أمام قزق الكيلاني، مؤكدين أن الحريق اشتعل عقب حدوث ماس كهربائي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.