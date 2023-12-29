جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بالإبادة الجماعية

رفعت جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، أن القضية المرفوعة أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، تطالب بإصدار أوامر لإسرائيل بوقف هجماتها في غزة.

وقال بيان صحفي صادر عن محكمة العدل الدولية حول القضية، إن أعمال القوات المسلحة الإسرائيلية تتسم بـ "طابع الإبادة الجماعية"، لأنها تهدف إلى إبادة الفلسطينيين في هذه المنطقة.

وتقول جنوب أفريقيا، إنها تستند في شكواها إلى اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، التي وقعتها كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل.

وتحافظ الحكومة في جوهانسبرج بشكل تقليدي على علاقات جيدة مع فلسطين، وتعقد دائما المقارنات بشكل متكرر مع سياسات الفصل العنصري السابقة التي كانت سائدة هناك.

ووفقا لنظامها الأساسي، يجب على محكمة العدل الدولية تسوية النزاعات بين الدول سلميا قدر الإمكان. وأحكامها ملزمة في العموم.

ومع ذلك، لا يملك قضاة الأمم المتحدة سلطة إجبار الدولة على تنفيذ أحكامهم، بيد أنه في إمكانهم دعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء في هذا الشأن.

ورفضت إسرائيل، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور بن دور، على موقع التواصل الاجتماعي إكس، شكوى جنوب أفريقيا على الفور وبشكل حاسم.

وقال: "جنوب أفريقيا تتعاون مع منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل".