الأوقاف: افتتاح 11460 مسجدًا بـ15,6 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 11460 مسجدًا بتكلفة 15,654 مليار جنيه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي طوال العشر سنوات الماضية.



وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إنه تم إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 11460 مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 15,65 مليار جنيه، منها 4623 مسجدًا بتكلفة بلغت 5,062,729,014 جنيهًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية.



وأشارت الوزارة إلى أن ذلك بالإضافة إلى نحو 6837 مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (9,755) مليار جنيه.



وقالت الوزارة انها حققت رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (4339) مسجدًا جديدًا في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 29 ديسمبر 2023م، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.



ولفتت إلى حصول 348 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، كما أنه تم فرش أكثر من 35 ألف مسجد بكمية فرش أكثر من 10 ملايين متر مربع، منها 15664 مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش تزيد على خمسة ملايين متر مربع من السجاد، وبتكلفة أكثر من (835) مليون جنيه.