الأمم المتحدة: العنف الإسرائيلي بالضفة الغربية الأكثر كثافة منذ الانتفاضة الثانية

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أدان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد الخياري، التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل بالضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر، لافتا إلى استشهاد 304 فلسطينيين من بينهم 79 طفلا بالضفة والقدس الشرقية.

وقال خلال كلمة بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالضفة الغربية، مساء الجمعة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية تعد «الأكثر كثافة منذ الانتفاضة الثانية»، مشيرا إلى تصاعد أعداد الوفيات؛ نتيجة إطلاق النار على الفلسطينيين.

وأوضح أن الضفة الغربية تشهد خلال الأسابيع الماضية «انتشار للعنف والقيود على الحركة والتنقل» بالتزامن مع تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في محافظتي طولكرم وجنين ورام الله.

ولفت إلى استهداف القوات الإسرائيلية مراكز الصرافة ضمن عملياتها بالضفة الغربية منذ أيام، موضحا أن الأوضاع الحقوقية بالضفة الغربية والقدس الشرقية؛ تشهد تدهورا هائلا خلال الآونة الأخيرة.

وشدد على ضرورة وقف الأعمال العدائية واستعادة أفق الحل السياسي عبر الدعوة إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام.