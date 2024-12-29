قصور الثقافة تقدم «يونس» و«بائع الكتب المزورة» بأولى عروض مهرجان نوادي المسرح بالزقازيق

شهد قصر ثقافة الزقازيق، مساء أمس السبت، أولى فعاليات الموسم الجديد لنوادي المسرح التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة وتستمر حتى 10 يناير المقبل.

تضمنت الفعاليات تقديم عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "يونس" تأليف وإخراج أحمد عبدالرازق، بطولة عمر سمير، مازن أباظة، دارين خالد، لمياء عبد الله، وتدور أحداثه حول طبيب يُدعى "يونس" على وشك الخروج من عيادته ليفاجأ بزائر هارب من أحدهم ويطلب منه الاختباء لديه لبضع ساعات ليرحل، وبعد لحظات يكتشف يونس أن هذا الزائر ليس مجرد زائر عادي بل يحمل قصة كبيرة تغير مجريات الأحداث.

العرض الثاني بعنوان "بائع الكتب المزورة"، تأليف محمد ياسين، إعداد محمد مصطفى، إخراج زياد ياسر، بطولة كريم رشوان، أحمد غريب، وتدور أحداثه حول صراع نفسي داخلي لدكتور جامعي قرر أن ينهي حياته فجأة معلقا أسباب انتحاره حول مجموعة من الظروف المحيطة بيه ويشتد الصراع النفسي لدرجة خروج أفكاره إلى أرض الواقع لتواجهه بحقيقة زيف هذه الأفكار.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من محمود حامد، إبراهيم المهدي، يحيي صبيح، مجدي الحمزاوي، صفاء البيلي، محمد الزينى، وليد فتحي، وعضو من الرقابة على المصنفات الفنية.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، حيث يشارك الإقليم بـ 24 عرضا بفروعه "الشرقية، الدقهلية، دمياط".

ويشارك فرع ثقافة الشرقية بعروض "موش الخليفة" إخراج أحمد عباس، "الحبل" إخراج محمد المنسي، "الحادثة" إخراج محمد الجندي، "انتحار معلق" إخراج سهر عثمان، "الزيبق" إخراج ولاء ذكي، "المشنقة" إخراج رضا عواد، "من أكل البازلاء" إخراج أحمد بلطة.

بينما يشارك فرع ثقافة دمياط بعروض "لا تشعل الضوء" إخراج خالد حامد زكي، "نص الدائرة" إخراج عدنان علاء الدين، "لحظة فارقة" إخراج نور العباسي.

ويقدم فرع ثقافة الدقهلية عروض "أرماد" إخراج أحمد مصطفى، "المسوخ" إخراج نيرة فهمي، "سيرة الأراجوز" إخراج مصطفى عادل، "نزهة في مدينة المعركة" إخراج إبراهيم غزل، "الحاجز الأخير" إخراج مصطفى مجدي، "الدم المحرم" إخراج يوسف صبري، "ثلاثة فساتين" إخراج يوسف أبو العينين، "انتحار معلق" إخراج محمود الزيني، "هذه لوحتي" إخراج طارق إيهاب، "المحطة الأخيرة" إخراج علاء عسكر، "الباب" إخراج محمد محروس، "لم تكن الشخص ذاته" إخراج إسلام محسن.