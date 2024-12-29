المرصد السوري: 11 قتيلا في استهداف مستودع سلاح بريف دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار العنيف الذي استهدف مستودعاً للأسلحة، كان تابعاً للنظام السابق، بالقرب من مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، إلى 11 شخصًاً غالبيتهم من المدنيين.

ورجح المرصد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الانفجار ناجم عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية، في إطار سعي إسرائيل لتدمير كامل مخزون سلاح قوات النظام السابق، ولا تزال حتى اللحظة تستمر عمليات انتشال الجثث من موقع الانفجار ورفع الأنقاض.

وفي 22 ديسمبر الجاري، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أصوات انفجارات متتالية سمع دويها في ريف طرطوس، وتحديداً في منطقة بهرمين بالقرب من بملكة باتجاه الدريكيش، كانت نتيجة تفجير الأهالي ما تبقى من صواريخ وذخائر في مستودعات سبق أن استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي استخدموا صواعق وفتائل لتفجير الصواريخ، بهدف التخلص منها لتجنب تعرضها لقصف إسرائيلي جديد.

وفي أكثر من مناسبة، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزراؤه ما أسماه «النظام الجديد» في سوريا بمواصلة الهجمات.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، اجتاحت إسرائيل المنطقة العازلة واحتلت بلدات سورية عديدة، ودمرت القدرات العسكرية للدولة، بما في ذلك مطارات وموانئ.