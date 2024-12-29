الادعاء العام الإسرائيلي يوافق على طلب نتنياهو إلغاء شهادته في قضايا فساد ورشوة بسبب خضوعه لعملية جراحية

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الادعاء الإسرائيلي وافق على طلب رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلغاء شهادته في قضايا فساد ورشوة بسبب خضوعه لعملية جراحية.

وفي وقت سابق، تقدم نتنياهو بطلب إلى المحكمة الإسرائيلية، لتأجيل الإفادات المقررة له هذا الأسبوع، وعددها 3، عقب عملية «استئصال البروستاتا»، التي من المقرر أن يخضع لها اليوم الأحد، في مستشفى باروخ باديه جنوب طبريا شمال إسرائيل.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت»، من المقرر أن تبدأ الجراحة بعد الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، وسيجريها البروفيسور عوفر جوفريت، مدير قسم المسالك البولية في المستشفى.

ويتوقع الموقع العبري أن يظل نتنياهو في المستشفى لبضعة أيام بعد إجراء العملية.

ونظرًا لأن العملية الجراحية من المفترض أن تتم تحت التخدير الكامل، فمن المفترض أن يتم تعيين بديل لرئيس الوزراء، لكن حتى اللحظة لم يتم الإعلان عمن سيكون البديل المؤقت لنتنياهو أثناء التخدير.

وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلغاء جلسات الاستماع في قضيته للأسبوع المقبل، وهو ما قد يكون تلميحا إلى إمكانية إلغاء جلسات الاستماع في الأسبوع التالي أيضا.