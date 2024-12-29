العثور على جثث أب وأبنائه مخنوقين داخل منزلهم في الشرقية

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثث أب واثنين من أبنائه؛ مخنوقين داخل مسكن الأسرة بمركز أبو كبير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثث أب واثنين من أبنائه، داخل منزل الأسرة بمركز أبو كبير.

وتبين العثور على جثث الأب بلال، 45 عاما، ونجليه حور، 6 أعوام، وعبدالرحمن، 4 أعوام، بهم آثار خنق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إجراء المعاينة الجنائية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.