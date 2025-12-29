أعلنت كارولين ليفينت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عن إجراء مكالمة هاتفية وُصفت بـ«الإيجابية» بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت تطورات الأزمة الأوكرانية.

وكتبت كارولين، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «ترامب أنهى مكالمة إيجابية مع بوتين حول أوكرانيا»، وفق ما نقلته شبكة «العربية».

من جانبه، قال متحدث باسم الكرملين إن الرئيسين بوتين وترامب بحثا، خلال الاتصال الهاتفي، سبل التسوية المتعلقة بالوضع في كييف.

وتعد هذه المكالمة الثانية بين الرئيسين خلال أقل من 24 ساعة، إذ كان ترامب قد صرّح، أمس الأحد، بأنه أجرى اتصالًا هاتفيًا «جيدًا ومثمرًا جدًا» مع بوتين، وذلك قبيل لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ولاية فلوريدا.

وعقد ترامب، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا مع زيلينسكي في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا، وقال إن اللقاء كان جيدًا، مؤكدًا أن المفاوضات تقترب كثيرًا من التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لتحقيق السلام، مشيرًا إلى وجود تقدم في مسار المفاوضات.

وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الاثنين، أن المسودة المطروحة لإطار السلام وإنهاء الحرب الروسية تضمنت ضمانات أمنية أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عامًا.

وأضاف أنه طلب من الرئيس الأمريكي ضمانات أمنية تمتد إلى 50 عامًا، موضحًا: «أريد فعلاً أن تكون هذه الضمانات أطول، وقلت له إننا نرغب في النظر في إمكانية طرح 30 أو 40 أو 50 سنة»، مشيرًا إلى أن ترامب وعده بدراسة هذا المقترح، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».