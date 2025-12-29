إنزاجي يوافق على رحيل القحطاني إلى الخلود في الميركاتو الشتوي

منح الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الضوء الأخضر لرحيل محمد القحطاني، نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي ذلك بعد أن أبدى نادي الخلود السعودي رغبة قوية في ضم اللاعب لتدعيم صفوفه خلال يناير، وقد وافق القحطاني على العرض وينتظر القرار النهائي من إدارة الهلال.

ويستعد الهلال لمواجهة الخلود يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 ديسمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026. ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، خلف النصر المتصدر بـ 30 نقطة، فيما يأتي الخلود في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.