ستارمر يبحث مع الرئيسين الأمريكي والأوكراني وقادة أوروبيين جهود التوصل لسلام في كييف

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات أمس الأحد، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومجموعة من القادة الأوروبيين.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية، صباح الاثنين، ركز النقاش على الجهود المستمرة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، حيث أشاد القادة بجهود الرئيس ترامب في التقدم المحرز حتى الآن.

وأكدت الأطراف أهمية الضمانات الأمنية القوية، وأعادوا التأكيد على ضرورة إنهاء هذه «الحرب الهمجية» في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد ستارمر، التزام المملكة المتحدة بالعمل عن كثب مع الشركاء، للحفاظ على الزخم في الأيام المقبلة.

وتحدث زيلينسكي وترامب مع القادة الأوروبيين عبر الهاتف خلال اجتماع الرئيسين في فلوريدا لمناقشة أحدث مقترح سلام لأوكرانيا.

وكتب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في منشور على منصة «إكس»، أن المكالمة استمرت لأكثر من ساعة، وناقش خلالها القادة «خطوات ملموسة» لإنهاء الحرب.

وأضاف ستوب أن المكالمة شملت قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والنرويج، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف «الناتو» ورئيسة المفوضية الأوروبية.

من جانبها، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور لاحق على «إكس»: «لقد تحقق تقدم جيد، وهو ما رحبنا به. وإن أوروبا مستعدة لمواصلة العمل مع أوكرانيا وشركائنا الأمريكيين لتعزيز هذا التقدم. والأمر الأهم في هذا المسعى هو الحصول على ضمانات أمنية قوية منذ اليوم الأول».

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على «إكس»، إحراز تقدم في الضمانات الأمنية الضرورية لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وأضاف: «سنجمع دول تحالف الراغبين في باريس مطلع يناير، لوضع اللمسات الأخيرة على مساهمات كل دولة الملموسة».