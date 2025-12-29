سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى صلاح محسن، لاعب منتخب مصر، أن منتخبنا الوطني جاهز لمواجهة أي منتخب في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر مع أنجولا مساء اليوم الإثنين، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال صلاح محسن في تصريحات بعد المباراة: "لعبنا مباراة صعبة أمام منتخب كبير مثل أنجولا".

وأضاف: "نحن أيضا فريق كبير وعريق، وبطل أفريقيا 7 مرات".

وأكمل صلاح محسن: "اللاعبون كانوا رجالا أمام أنجولا، وأرى أننا قدمنا أداء جيدا".

قبل أن يختتم تصريحاته: "جاهزون لمواجهة أي فريق في الأدوار القادمة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق".