الحصر العددي بدائرة فرشوط وأبو تشت يُظهر تقدّم مرشح حماة الوطن ومستقل

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها مركزي فرشوط وأبو تشت بمحافظة قنا، والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين على مقعدين، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية رسميًا في 4 يناير 2026.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تقدّم أحمد الدربي، مرشح حزب حماة الوطن، بحصوله على 37 ألفًا و586 صوتًا، يليه أحمد المحرزي، المرشح المستقل، الذي حصل على 36 ألفًا و547 صوتًا.

كما حصل طارق عيسى، المرشح المستقل، على 36 ألفًا و420 صوتًا، بينما جاء عصام بركات، مرشح حزب مستقبل وطن، في الترتيب الرابع بعدد أصوات بلغ 34 ألفًا و643 صوتًا.

وأُغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب التي أُجريت داخل مصر على مدار يومين، لتبدأ بعدها أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا داخل اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائجها في الجولة الأولى ضمن المرحلة الأولى، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، حيث تنافس 70 مرشحًا على 35 مقعدًا في سبع محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والفيوم.