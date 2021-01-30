طوكيو تسجل 769 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 769 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "مانيتشي" اليابانية أن عدد الإصابات الجديدة في طوكيو شهد انخفاضا من 868 حالة جديدة سُجلت أمس، وبلغ أعلى مستوى للإصابات في العاصمة اليابانية خلال يوم واحد 2447 حالة سُجلت في 7 يناير.

وتكافح العاصمة اليابانية موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا بعد موجتين سابقتين في أبريل وأغسطس من العام الماضي، وسجلت أكثر من 39 ألف إصابة خلال يناير الجاري وهو أكبر عدد تسجله العاصمة في شهر واحد منذ بداية الجائحة.

وفي المجمل، سجلت طوكيو حتى الآن أكثر من 99 ألف إصابة، وهي الحصيلة الأكبر على مستوى محافظات اليابان الـ47، فيما بلغ إجمالي عدد وفيات كوفيد-19 في العاصمة 864 وفاة حتى 29 يناير.