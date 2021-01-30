روسيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة و512 وفاة بكورونا

سجلت روسيا، اليوم السبت، 19 ألفا و32 إصابة جديدة و512 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و832 ألفا و80 حالة.



وذكر بيان لمقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن هناك انخفاضا طفيفا عن معدل إصابات أمس والذي بلغ 19 ألفا و238 إصابة، فيما تم تسجيل 512 حالة وفاة، بانخفاض عن 534 حالة وفاة في اليوم السابق؛ ما رفع عدد الوفيات إلى 72 ألفا و697 حالة.



وأشار البيان إلى تسجيل 24 ألفا و502 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 3 ملايين و279 ألفا و964 حالة.