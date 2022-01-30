أجاب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن موعد القمة العربية المزمع انعقادها في الجزائر، قائلًا إن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، طرح موعدًا محددًا مقترحًا من بلاده لانعقاد القمة.

وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي، مساء الأحد: «لست في حل الكشف عن هذا الموعد، ويستطيع الإعلام العربي والجزائري استفسار الأمر من وزير الخارجية الجزائري».

ونفى وجوود جدول أعمال بعد للقمة العربية المزمع عقدها في الجزائر، موضحًا أن أحاديث الوزراء، اليوم الأحد، شهدت تصميمًا أن تكون القمة اللعربية إيجابية وذات محتوى وتوجه وهدف.