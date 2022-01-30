أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الأعمال متواصلة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى والنجوع وتجري على قدم وساق بهذا المشروع الحضاري الإنساني الذي ينقل حياة ٣.٥ مليون مواطن بحراوي في الريف إلى حياة أفضل تهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

وأشار المحافظ، في بيان له اليوم الأحد، أن المحافظة تٌولي اهتماما بالغا لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة.

وأوضح آمنة، أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروعا في شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه بمراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وحوش عيسى وأبو المطامير ووادي النطرون، بإجمالي ٤٣ قرية رئيسية و٢٣٨ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٤٠ تابعا.

وأكد على حرصه بشكل شبه يومي على متابعة تنفيذ هذه المشروعات وتسليمها في أقرب وقت.