إيفرجراند الصينية: استخدام قطعة أرض بهونج كونج كضمان لصفقة تمويل بـ520 مليون دولار في يناير

تقول شركة العقارات العملاقة "إيفرجراند"، إنه كان قد تم استخدام قطعة أرض في بلدة "يوين لونج" بهونج كونج، كضمان لصفقة تمويل بقيمة 520 مليون دولار، في شهر يناير 2021، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد.



وأوضحت الشركة الصينية أنه لن يكون هناك تأثير مادي للبيع المحتمل للأصول، على عمليات "إيفرجراند" أو على مركزها المالي، كما أنه لن يؤثر على إعادة هيكلتها للديون.



وتسعى الشركة المطورة المتعثرة للحصول على مشورة قانونية، كما أنها تجري حاليا مناقشات نشطة مع جهة مُقرضة، لم تسمها.



وكانت شركة العقارات المتعثرة أعلنت يوم الخميس الماضي اعتزامها تقديم خطة إعادة هيكلة ديونها خلال ستة أشهر.



وتبلغ ديون إيفرجراند أكثر من 300 مليار دولار ، في حين فقد سهم الشركة أكثر من 90% من قيمته في البورصة خلال العام الماضي.



كانت إيفجراند جروب قد حثت المستثمرين الأجانب من حملة سنداتها قبل أيام على عدم اللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم ومنحها المزيد من الوقت لسداد هذه المستحقات، في أعقاب تلويح مجموعة من الدائنين باتخاذ إجراءات قضائية ضد المجموعة الصينية.