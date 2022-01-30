تعليم كفر الشيخ تعلن أداء 60904 طلاب وطالبات بالصف الثالث الإعدادي امتحان الإنجليزي

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أداء طلاب الشهادة الإعدادية، لامتحان اللغة الإنجليزية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة كفر الشيخ، أنه أدى 60904 طلاب وطالبات بالصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتغيب عن أداء الامتحان 199 طالبًا وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب.



وأدى 23821 طالبًا وطالبة الصف الثاني الثانوي امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات، وتغيب عن أداء الامتحان 86 طالبًا وطالبة، ويؤدي الطلاب بالفترة الثانية امتحان مادة الأحياء للقسم العلمي ومادة الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي.



وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة الخاشعة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بلطيم، للاطمئنان على أداء الطلاب والطالبات امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.