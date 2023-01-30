بوريس جونسون: بوتين هدد بقتلي بصاروخ

ادعى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاله له، في مكالمة هاتفية قبل غزو روسيا لأوكرانيا، "لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، فإن الأمر لن يستغرق سوى دقيقة واحدة".

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن جونسون قوله إن المحادثة "غير العادية" جرت في فبراير الماضي بعد أن زار كييف في محاولة أخيرة لإظهار الدعم الغربي لأوكرانيا وسط مخاوف متزايدة من حدوث هجوم روسي.

وردد جونسون ، الذي ظهر كداعم قوي لإدارة فولوديمير زيلينسكي في الأشهر التي أعقبت غزو روسيا، هذا الزعم في سلسلة جديدة من ثلاثة أجزاء لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تبحث في كيف تصارع الغرب مع بوتين خلال السنوات التي سبقت الحرب في أوكرانيا.

وقام رئيس الوزراء الأسبق، الذي أجبر على ترك منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا في سبتمبر الماضي، بزيارة كييف في أوائل فبراير لتحذير روسيا من أن الغزو سيكون كارثيا.

وأشار جونسون إلى أنه حذر بوتين من أنه سيكون هناك عقوبات غربية أكثر صرامة إذا أمر بغزو أوكرانيا.

وقال أيضا إنه أبلغ الزعيم الروسي أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى زيادة دعم الدول الغربية لأوكرانيا ، مما يعني "المزيد من تواجد الناتو، وليس تراجع وجود الناتو" على حدود روسيا.

وتابع أن بوتين قال له خلال المكالمة "بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب. [...] ما هو أي وقت قريب؟ فقلت "حسنا، لن تنضم إلى الناتو في المستقبل المنظور .أنت تعرف ذلك جيدا".

وأضاف جونسون: "لقد هددني نوعا ما وقال،" بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، فإن الأمر لن يستغرق سوى دقيقة واحدة، أو شيء من هذا القبيل".