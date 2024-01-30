نجم الزمالك السابق: شوبير لم يحترم منتخب مصر

شن تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، هجوما حادا على أحمد شوبير، عضو اتحاد الكرة السابق، بعد إعلانه عن انضمام محمد أبوجبل لصفوف النادي الأهلي، قبل ساعات من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بكأس أمم أفريقيا.

وقال تامر عبدالحميد خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»،:" من حق النادي الأهلي التفاوض مع أى لاعب وفي أى وقت، خاصة وأن الفارس الأحمر يعاني من أزمة كبيرة بعد تعرض حارسه لإصابة طويلة ولكن الإعلان عن الصفقة في هذا التوقيت وقبل لقاء حاسم «عيب»".

وتابع :" للأسف أحمد شوبير لم يحترم منتخب مصر وكان عليه تأجيل إعلانه عن الصفقة لما بعد المباراة، ولكن توقيت الإعلان عن الصفقة كان سيئا ووبالا على اللاع بوفي النهاية الأهلي تراجع عن الصفقة".