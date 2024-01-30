جيش الاحتلال يزعم إغراق بعض أنفاق حماس بالمياه خلال الحرب

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إغراق بعض أنفاق حماس بالمياه خلال الحرب، قائلًا إن وحدات الجيش ووزارة الدفاع طورتا بشكل مشترك عدة أدوات، لضخ المياه بوتيرة عالية إلى أنفاق حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إن «القدرات تشمل تركيب المضخات والمواسير، تزامنًا مع نضج القدرة على المستوى الهندسي، والنشاط للعثور على فتحات الأنفاق المناسبة للمهمة».

وأشار إلى أنه «قد سبق تشغيل القدرة عمل إداري مهني شامل، انطوى على تحليل ملامح الأرض ومنظومة المياه في المنطقة، من أجل التأكد من عدم المساس بإمكانية استخدام المياه الجوفية في المنطقة».

وأضاف: «حيث لا يتم ضخ المياه إلا في المسارات والمواقع التي وُجد أنها مناسبة لذلك، مع اختيار أسلوب وطريقة التشغيل المناسبين على كل حال»، وفقًا لمزاعمه.

ولفت إلى أنه «أتيح تنفيذ هذا المشروع بموجب دراسته وبعد مجهود بناء القوة المسرع وتدريبات القوات على دمج العوامل التكنولوجية»، قائلًا إن «المشروع أداة تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، للتعامل مع البنى التحتية الحمساوية في الحيز التحت أرضي لغزة».

وادعى أن «هذه الأداة انفراجة هندسية وتكنولوجية هامة في التعامل مع تحدي البنية التحتية تحت الأرض، وتم تطويرها في جهود مشتركة لهيئات مختلفة تابعة لأجهزة الأمن».