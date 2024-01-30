بريطانيا: ندرس مع حلفائنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده وحلفاءها سيدرسون الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من الجهود الدبلوماسية.

ونقلت صحف بريطانية عن كاميرون قوله في خطاب خلال حفل استقبال السفراء العرب في لندن، إن الهدف من ذلك تحقيق تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي طال أمده.



وأشار إلى أن الفلسطينيين بحاجة إلى رؤية أنه سيكون هناك تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، والأهم من ذلك إنشاء دولة فلسطينية، وفق وكالة بترا.



وأضاف: «يجب أن نبدأ في تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية، وما الذي ستتألف منه، وكيف ستعمل؟».



وتابع: «بينما يحدث ذلك، سننظر مع حلفائنا في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، وقد يكون هذا أحد الأشياء التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها».