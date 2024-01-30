حماس تستنكر وقف بعض الدول تمويل الأونروا: مخالفة صريحة لقرار محكمة العدل الدولية

استنكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، المواقف والقرارات التي صدرت عن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتعليق مساهماتها والتزاماتها المالية بدلا من زيادتها.

وأكد هنية في بيان، أن هذه القرارات جاءت في مخالفة صريحة لقرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي طالب بزيادة المساعدات لغزة بدلا من تقليصها، وأن هذه المواقف إنما تدل على وجود سياسة ممنهجة لدى هذه الدول لمؤازرة الاحتلال من خلال التجويع والحصار للشعب الفلسطيني .

وقال إن "المبررات التي ساقتها تلك الدول لتعليق مساهماتها هي مبررات واهنة ولا تستند الى أي أدلة غير ما يقدمه الاحتلال من مبررات واهية ودعاية مكشوفة هدفها الضغط على الأمم المتحدة ومعاقبتها لما قدمته للمحكمة من تقارير حول آثار العدوان الغاشم على شعبنا وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة السيد جوتيرش والتي استندت إليها محكمة العدل الدولية في قرارها".

كما عبر رئيس الحركة عن تقديره لموقف مصر بشأن محور صلاح الدين ( فيلادلفيا) في رفض أي تواجد لجيش الاحتلال على الحدود الفلسطينية المصرية وكذلك في إفشال خطة التهجير.

وكرر هنية الشكر والتقدير لدولة جنوب أفريقيا التي سجلت موقفا تاريخيا في رفع الدعوى وانتصارها للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع جرائم الإبادة، على حد وصفه.

وعبر رئيس الحركة عن اعتزازه بما يجري على جبهات المقاومة المساندة لغزة من تطورات نوعية ومؤثرة، والتي تهدف إلى وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية.