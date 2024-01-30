يرى ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن سبب فشل المنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2023، هو التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للفراعنة.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية: "تم الترويج عن فكرة المشروع مع فيتوريا، ولكن أين هو المشروع حتى تتم المحاسبة، والمشروع وهم وهو لم يقدم أي شيء".

وتابع: "بعد خسارتنا مباراة نيجيريا أثناء تولي المهمة مع كيروش، تم عرض عقدنا لوسائل الإعلام، ويجب المعاملة بالمثل مع فيتوريا الذي فشل بشكل ذريع، والمباريات التي خاضها كانت سهلة وتقييم المدير الفني بطولة أمم إفريقيا والوصول إلى كأس العالم".

وواصل مدرب منتخب مصر السابق: "فيتوريا لم يدرب أي فريق إفريقي أو أي منتخب خلال مسيرته التدريبية، وبالتالي هو لا يملك أي خبرات، وعدم إظهار مشروع المدرب للإعلام أو محاسبته من أسباب الفشل، ولم يدخل أي عنصر جديد لصفوف المنتخب سوى محمود حمادة صاحب الـ31 عامًا".

واختتم: "لم أتفاجأ من المستوى الذي قدمه الفريق، بسبب عدم وجود مدرب صاحب خبرات قادر على قيادة الفريق، أو التعامل مع المباريات بشكل جيد أو الظروف المتغيرة وهو شخصية ضعيفة ومترددة ومضطربة".