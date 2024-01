جان سيرى يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة كوت ديفوار والسنغال

توج جان سيري لاعب منتخب كوت ديفوار، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه والسنغال مساء الإثنين، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد فوزه على نظيره السنغالي بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على منصة إكس:«جان سيري.. أداء رائع من رجل المباراة في أمم إفريقيا في فوز الأفيال الحاسم على حاملي اللقب».

ومن المقرر أن يواجه منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا، الفريق الفائز من منتخبي مالي وبوركينا فاسو.

