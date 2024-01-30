 وصول الدفعة الأولى من أطفال غزة المصابين إلى روما لتلقي العلاج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول الدفعة الأولى من أطفال غزة المصابين إلى روما لتلقي العلاج

روما - معا
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 11:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 11:39 ص

وصلت الدفعة الأولى من الأطفال الفلسطينيين المصابين من قطاع غزة إلى مطار شيامبينو العسكري في روما عبر طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية قادمة من مطار العريش.

وسيتلقى الأطفال العلاج في مرافق المستشفيات الإيطالية، وقد أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ووزير الدفاع غيدو كروسيتو، بدء عملية نقل 100 طفل فلسطيني وأقاربهم إلى إيطاليا.

وكان وزير الخارجية أنطونيو تاجاني حاضرا للترحيب بالدفعة الأولى، ومن المتوقع وصول مجموعات أخرى في فبراير عبر سفينة مستشفى فولكانو.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم الرعاية الصحية الضرورية للأطفال الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الحرب، وتعزيز جهود التخفيف من معاناتهم.


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