تاسك يثير احتمال إجراء انتخابات مبكرة في بولندا حال عرقل الرئيس دودا إقرار الموازنة

أثار رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك احتمال إجراء انتخابات مبكرة بعد أقل من أربعة أشهر على الانتخابات التي فاز فيها، إذا تمت عرقلة إقرارالموازنة، ليفاقم خلافا سياسيا بين حكومته والمعارضة القومية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ورغم أن الطريق القانوني لإجراء انتخابات جديدة محفوف بعدم اليقين، ترقى تصريحات تاسك إلى مستوى إنذار للرئيس أندريه دودا، الذي قد يحيل تشريع موازنة عام 2024 للمحكمة الدستورية البولندية بدلا من الموافقة عليه، ليعرقل أول حزمة تشريعية كبيرة لرئيس الوزراء عمليا.

وقال تاسك للصحفيين في وارسو: "إذا كان الرئيس دودا يرغب بطريقة ما في أن يمنع الحكومة من دفع الأموال للمواطنين، فربما أقرر أنا وشركائي في الائتلاف أن نقصر أمد الفترة البرلمانية، وندعو إلى انتخابات جديدة".

وتواجه أجندة حكومة تاسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي مقاومة شديدة منذ حصولها على الأغلبية في انتخابات أكتوبر وتولى الإدارة البلاد الشهر الماضي.

وتشهد بولندا صراعا على السلطة بين تاسك و دودا، حيث يتهم الأخير الرئيس دودا بتهديد أجندته الإصلاحية، في ظل حملة للتخلص من أرث حكم حزب القانون والعدالة القومي على مدار ثماني سنوات والذي أطاح به حزب الائتلاف المدني الليبرالي بقيادة تاسك في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي.