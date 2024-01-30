وزير النقل يبحث مع النائب الأول للرئيس التنفيذي للجايكا والسفير الياباني مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

- الوزير: المد لمسافة 4.5 كيلومتر جنوب ٦ أكتوبر لخدمة الكثافات السكانية.. والتعاون في إنشاء مصانع يابانية في مصر

استقبل كامل الوزير وزير النقل، النائب الأول للرئيس التنفيذي لوكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، يامادا جونيتشي، وذلك بحضور سفير اليابان بالقاهرة، السفير أوكا هيروشي؛لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وناقش الجانبان، بحسب بيان الوزارة، التعاون القائم في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كيلومترا بـ17 محطة سواء فيما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار - المساحة)، أو فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط).

كما ناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلومتر جنوب مدينة السادس من أكتوبر؛ لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.

ثم تطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مرورا بمدينة نصر والقاهرة الجديدة، والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد على بدء دراسات الجدوى الاقتصادية في أبريل 2024 وانتهاءها مع نهاية العام الحالي.

وأكد وزير النقل على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعة الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر، من خلال التعاون في إنشاء مصانع للجانب الياباني في مصر، خاصة وأن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما تناولت المباحثات التعاون بين وزارة النقل والجايكا اليابانية لتأهيل وتدريب عدد من المهندسين المصريين على تخطيط وتصميم منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة، والحصول درجات الماجيستير والدكتوراة في هذا المجال الهام لنقل خبراتهم إلى المهندسين المصريين الآخرين خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري.

وأشار وزير النقل إلى عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل، فيما عبر النائب الأول للجايكا عن سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.