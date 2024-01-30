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تعطل خدمات شبكة الإنترنت في مختلف أنحاء روسيا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 11:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 11:49 م

لم يتمكن الروس في مختلف أنحاء روسيا من الوصول إلى مواقع الإنترنت المحلية الروسية مساء اليوم الثلاثاء، وأرجعت الحكومة العطل الشامل إلى مشكلات فنية.

كما أبلغ المستخدمون أيضا عن تعطل تطبيقاتهم البنكية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ومواقع الخدمات الحكومية والمواقع الإخبارية أيضا.

وقالت وزارة التنمية الرقمية، إن السبب هو مشكلات تكنولوجية، سيتم حلها سريعا.

ولم تقدم السلطات سببا محددا لتعطل الخدمات الذي شعر به مواطنون في أجزاء عديدة من روسيا. ومع ذلك كانت بعض المواقع الأخرى غير المحلية تعمل في بعض الأحيان.

وحذر خبراء تكنولوجيا مستقلون من أن هناك خططا في روسيا لإنشاء شبكة إنترنت روسية مستقلة، تحاول تجاوز البنية التحتية التي تدير حركة الويب العالمية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انقطاعات واضطرابات في الخدمة.

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