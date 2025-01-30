مايكروسوفت تسجل نموا 10% في أرباحها الفصلية

أعلنت شركة مايكروسوفت، الأربعاء، أن أرباحها للربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر نمت بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في وقت تسعى فيه للاستفادة من المبالغ الضخمة التي أنفقتها لتطوير تقنيتها في الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن أرباحها وإيراداتها الإجمالية تجاوزت توقعات وول ستريت، إلا أنها سجلت نتائج أقل من التوقعات في قطاع الحوسبة السحابية، الذي يعد من أبرز جهودها في الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن صافي دخلها للربع بلغ 1ر24 مليار دولار، أي 23ر3 دولار للسهم، متجاوزة توقعات وول ستريت التي كانت تشير إلى 11ر3 دولار للسهم. كما أعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 6ر69 مليار دولار في الربع، بزيادة 12% عن العام الماضي، متفوقة أيضا على التوقعات.

وكان محللون استطلعت شركة فاكتست للأبحاث آراءهم يتوقعون أن تحقق مايكروسوفت إيرادات تصل إلى 87ر68 مليار دولار في آخر ثلاثة أشهر من العام، ويتوقعون حاليا أن تحقق إيرادات قدرها 81ر69 مليار دولار للربع الممتد من يناير/كانون الثاني إلى مارس.

ونما قطاع الأعمال السحابية في مايكروسوفت بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 5ر25 مليار دولار، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 83ر25 مليار دولار وفقا للمحللين في فاكتست.