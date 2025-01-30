نتنياهو يأمر بتأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

قالت حكومة الاحتلال لإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمرا بتأجيل إطلاق سراح الفلسطينيين، المرتقب الإفراج عنهم اليوم، ضمن صفقة التبادل.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، أن القرار بعرقلة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مستمر، حتى تلقي ضمانات بإفراج آمن عن المحتجزين الإسرائيليين.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقف عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون، ضمن الدفعة الثالثة بالمرحلة الأولى لصفقة التبادل، حتى إشعار آخر.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر سياسي قوله: «قررنا تجميد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بسبب مشاهد المحتجزين القادمة من خانيونس».

فيما قالت وكالة «رويترز»، إن إسرائيل أعطت توجيهات للحافلات التي تقل أسرى فلسطينيين مقرر الإفراج عنهم، بالعودة إلى السجون.

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاهد تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في غزة بـ«الصادمة»، مطالبًا الوسطاء بضمان عدم تكرارها.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، قائلًا: «أنظر بخطورة بالغة للمشاهد الصادمة أثناء إطلاق سراح رهائننا، فهي دليل آخر على قسوة حركة حماس».

وطالب الوسطاء بضمان عدم تكرار تلك المشاهد، وضمان سلامة المحتجزين الإسرائيليين، مُهددًا بـ«قتل كل من يتجرأ على إيذاء الرهائن»