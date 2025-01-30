رئيس الوزراء ونظيره العراقي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وصل إلى العاصمة بغداد صباح اليوم الخميس.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي رئيس الوزراء العراقي، شهدت المراسم، التي جرت في القصر الحكومي، عزف النشيدين الوطنيين للعراق ومصر.

وعقد مدبولي والسوداني، لقاءً ثنائياً تناول العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون والشراكة، وتنسيق المواقف إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ترأس الجانبان وفدي البلدين في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا العراقية- المصرية المشتركة، جرت خلالها مناقشة الملفات المشتركة، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات.

وستشهد الزيارة عقد لقاء موسع لرجال الأعمال العراقيين والمصريين وممثلي الشركات المتخصصة، بحضور رئيسي الحكومتين.