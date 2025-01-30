نادي الأسير الفلسطيني: إطلاق سراح 110 معتقلين من سجون الاحتلال اليوم بينهم 30 طفلا

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنه «سيتحرر اليوم من سجون الاحتلال 110 أسرى، ضمن الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل».

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أن «المطلق سراحهم من بينهم 32 مؤبدا، و30 طفلا، و48 بأحكام مختلفة».

واستدعت مخابرات الاحتلال، اليوم الخميس، عائلات الأسرى المقدسيين المنوي الإفراج في صفقة التبادل/المرحلة الأولى - الدفعة الثالثة، إلى مركز شرطة المسكوبية غربي القدس.

وعلمت وكالة «معا» أن الأهالي توجهوا منذ ساعات الصباح إلى مركز شرطة المسكوبية، للتوقيع على شروط الإفراج المتمثلة بـ«عدم التجمع، وعدم رفع الرايات أو الأعلام، وعدم إطلاق المفرقعات».

كما بدأت قوات الاحتلال اقتحام منازل الأسرى في بلدات وأحياء مدينة القدس، لفرض الشروط عليهم.