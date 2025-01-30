القيعي بعد صفقة بن شرقي: نجوم الأهلي السابقين وراء 90% من بطولات الزمالك

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علق عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالأهلي على تعاقد ناديه مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي قادما من الريان القطري بصفقة انتقال حر.

ورحب القيعي باللاعب المغربي عبر برنامج "ملك وكتابة" بقناة الأهلي مساء الخميس، قائلا "ورينا بقى، هتدخل ماكينة الأهلي وتعمل إيه".

ورفض عدلي القيعي ما تردد بأن الأهلي يحاول تفريغ الزمالك من نجومه السابقين، حيث لعب أشرف بن شرقي 3 مواسم بصفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2022.

وأشار "معظم بطولات الزمالك، نجوم الأهلي السابقين لهم بصمة فيها بنسبة 90%".

ووقع أشرف بن شرقي على عقد يربطه بالأهلي لمدة موسمين ونصف، حيث سينتهي في صيف 2027.