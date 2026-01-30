محافظ الأقصر يشهد حفل تخرج البرنامج المتكامل للإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، حفل توزيع شهادات البرنامج المتكامل للإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات (PMP) لـ 35 موظفا من ديوان عام المحافظة والعاملين بالمراكز والمدن والإدارات التابعة لها.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين محافظة الأقصر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تنمية القدرات الرقمية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للعاملين بالمحافظة.

وخلال كلمته، أكد محافظ الأقصر أهمية تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري، مشيرا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يُعد أساسا لتطوير العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، معربا عن تقديره للتعاون مع وزارة الاتصالات في دعم جهود التطوير المؤسسي الرقمي بالمحافظة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين على تطبيق أساليب الإدارة الرقمية للمشروعات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد، إلى جانب دعم خطة التطوير المؤسسي الرقمي وتعزيز دور التحول الرقمي في إدارة الأعمال داخل المحافظة.