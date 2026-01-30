معهد البحوث الفلكية: ورش عمل يومية لتقديم معلومات علمية مبسطة بمعرض الكتاب

يشارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، وذلك للعام العاشر على التوالي.

وأوضح الدكتور طه رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مشاركة المعهد في المعرض تهدف إلى التعريف بدوره العلمي والبحثي، وتسليط الضوء على اتجاهاته البحثية في القضايا القومية وخدمة المجتمع، من خلال التواصل المباشر مع زوار المعرض ونشر الثقافة العلمية في تخصصات المعهد المختلفة، وعلى رأسها علوم الفلك والفضاء وعلوم الأرض والجيوفيزياء.

وأشار الدكتور رابح إلى أن جناح المعهد يشهد عرض كتيبات مبسطة في العلوم بمجالات الفلك والفضاء والجيوفيزياء، إلى جانب تنظيم أنشطة ومسابقات علمية للأطفال، وورش عمل، ولقاءات علمية موجهة لمختلف الفئات العمرية.

كما يعرض كذلك عددًا من الوسائل التعليمية والابتكارات العلمية المخصصة للأطفال والطلاب، تشمل مجسمات لطبقات الأرض، وطبقات الشمس، والمجموعة الشمسية، والمزاول الشمسية، والكوكبات النجمية، بما يسهم في تبسيط المفاهيم العلمية وتقديمها بصورة تفاعلية.

وأوضح أن المعهد ينظم ورش عمل يومية داخل جناحه طوال أيام المعرض، يشارك فيها عدد من الباحثين والمتخصصين، للإجابة على تساؤلات الجمهور وتقديم معلومات علمية مبسطة في مجالات الفلك والفضاء وعلوم الأرض.

ويقدم المعهد دعوة عامة للجمهور لزيارة جناح المعهد بصالة 3، جناح B61، والمشاركة في فعالياته.