مجلس إدارة هيئة قناة السويس يجتمع بالفيديو كونفرانس

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ترأس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين، اجتماع مجلس إدارة الهيئة عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة الأعمال الدورية واعتماد القرارات الإدارية المتعلقة بسير العمل فى مواقع الهيئة ومتابعة حركة الملاحة بالقناة وتقارير العبور اليومية، التى سجلت متوسط يومى لأعداد السفن العابرة للقناة خلال مارس 54 سفينة وحمولات 3,3 مليون طن.

أكد ربيع التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة ومواكبة الرقمنة والتقنيات الحديثة فى تحقيق التواصل خاصة مع الظروف الاستثنائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

ووجه ربيع بمد العمل بالقرارات الإدارية للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء والخاصة بتخفيف قوة العمل وتقسيمها بالتناوب بين العاملين لمنع الازدحام والتكدس حفاظاً على سلامة العاملين وعدم الإخلال بمصلحة العمل وضمان استمراره بكفاءة وانتظام.

وتابع ربيع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، فى جميع الإدارات لحماية العاملين، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بمنشآت الهيئة ومرافقها الخدمية، والتأكد من انتطام حركة عبور السيارات بأنفاق قناة السويس والكبارى العائمة والمعديات وتقديم الخدمات الطبية بكفاءة من قبل مستشفيات الهيئة ومراكزها الطبية.

كما وجه ربيع التحية للعاملين بالهيئة وحثهم على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم وضمانا لانتظام العمل.