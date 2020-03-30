ارتفاع مبيعات المواد الغذائية عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية بسبب كورونا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين نمو مبيعات شركات التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية خلال فبراير الماضي على خلفية بقاء المستهلكين في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن مبيعات شركات التجارة الإلكترونية الرئيسية في فبراير الماضي ارتفعت بنسبة 3ر34% عن نفس الشهر من العام الماضي، مسجلة أكبر زيادة لها منذ إعادة تنظيم الإحصاء الخاص بمبيعات شركات التوزيع في يونيو عام 2016.

وزادت مبيعات المواد الغذائية عبر التسوق الإلكتروني بنسبة 5ر92% وسط الامتناع عن الخروج وعن تناول الطعام خارج المنزل على خلفية حملة التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى عدم الاختلاط بالآخرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما زاددت مبيعات مستلزمات الوقاية مثل كمامات الوجه ومستلزمات التعقيم والتطهير بنسبة 6ر40% وزادت مبيعات مستلزمات الأطفال والكتب بنسبة 5ر37%.

وعلى النقيض من ذلك، سجلت مبيعات المتاجر التجارية الكبيرة ومتاجر التجزئة الكبيرة انخفاضا حادا بسبب تجنب الاتصال وجها لوجه للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيانات الوزارة.